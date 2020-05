innenriks

– Gjennomgangen har avdekt manglar ved utgreiingane som kan ha ført til at fleire av pasientane ved BUP Elverum har fått diagnosen utan at symptoma var alvorlege nok, eller utan at andre symptom og diagnosar var tilstrekkeleg kartlagde og utgreidde, opplyser Sjukehuset Innlandet.

Sjukehuset har gått gjennom alle tilfelle mellom 2012 og februar 2020 der det er stilt ein ADHD-diagnose. 460 pasientar har fått diagnosen i perioden, som er fleire enn ved andre BUP-klinikkar i Innlandet.

