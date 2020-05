Hareide om flaum- og rasfaren: – Me er betre førebudde enn nokon gong

innenriks

Hareide sat att med eit godt inntrykk etter orienteringsmøtet med Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Bane Nor onsdag.

– Inntrykket mitt er at me er betre førebudde enn nokon gong, både på bane og veg. Men på eit sånt tema kan ein aldri gi garantiar. Med dei varsla me har fått no, vil det nok kunna bli reelle utfordringar, men me jobbar medvite og har eit godt kontrollsystem for å sikra at transporten skal gå sjølv om me har fare for flaum, sa Hareide til NTB.

Det er fare for ras og flaum på fleire jernbane- og vegstrekningar i vekene som kjem. Hareide hadde ikkje eit tydeleg svar på kor alvorleg situasjonen er.

– Det er vanskeleg å seia, men det er ein ekstra beredskap på bane- og vegsida. Derfor ønskte me dette møtet. Me var opptekne av å sikra dialog mellom bane- og vegsida, sa Hareide, som la til at private grunneigarar må vera klare over å ta forholdsreglane sine i tida som kjem.

(©NPK)