Kavlipris for forsking på temperatur- og smertekjensle

David Julius og Ardem Patapoutian frå USA har dei to siste tiåra skildra dei molekylære mekanismane som ligg til grunn for følsemda for temperatur og trykk, så vel som smerte, og framstilt ny innsikt i fysiologi og sjukdom hos menneske, står det i pressemeldinga frå Kavliprisen.

– Oppdagingane til David Julius og Ardem Patapoutian har, på kvar sin måte, gitt oss det molekylære og nevrale grunnlaget for varmesansing og mekanisk sansing. Dette revolusjonerer forståinga vår av sensorisk deteksjon og vil få djuptgripande verknad på arbeid med helse og sjukdom over heile verda, seier leiar i Kavliprisen-komiteen for nevrovitskap, Kristine B. Walhovd.

Arbeidet til Patapoutian og Julius kan nemleg vere utgangspunktet for utvikling av nye smertestillande legemiddel.

Kavliprisane er tre forskingsprisar som blir delte ut i Oslo av den amerikanske stiftinga Kavli Foundation i samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi og Kunnskapsdepartementet annakvart år. Prisane blir delte ut innanfor områda astrofysikk, nanovitskap og nevrovitskap. Kvar av dei tre prisane består av 1 million dollar og ein gullmedalje. Onsdag fekk sju vinnarar frå fem land prisen for arbeidet sitt.

– Vinnarane av Kavliprisen 2020 er forskarar i verdsklasse, og dei er førebilete for noverande og framtidige generasjonar, seier Hans Petter Graver, preses i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Svarte hol

Kavliprisen i astrofysikk går til astronom og astrofysikar Andrew Fabian frå Storbritannia. Fabian har forska på å løyse mysteriet med korleis svarte hol påverkar dei omkringliggjande galaksane sine.

– Andrew Fabian er ein av dei mest produktive og viktige astronomane i vår tid, seier leiar for astrofysikkomiten til Kavliprisen, Viggo Hansteen.

I pressemeldinga heiter det at mange forskarar har gjort oppdagingar om dei mekaniske og fysiske prosessane i galaksar, men at ingen har hatt Fabians unike utgangspunkt: Ei multiskala-forståing kombinert med systematisk kunnskap om kvar han skal leite for å setje bitane i puslespelet saman til det store biletet i dette svære økosystemet.

– Forskinga, kunnskapsbreidda og innsikta hans gir oss den fysiske forståinga av korleis svært ulike fenomen i dette økosystemet heng saman, seier Hansteen.

Hjelp til forskarar

I nanovitskap går prisen til fire forskarar for utviklinga deira av forbetra linser i elektronmikroskop. Med arbeidet sitt har kvartetten gjort det mogleg for andre forskarar å sjå strukturen og den kjemiske samansetninga av materiale med større presisjon enn før.

Dei fire prisvinnarane er Harald Rose frå Tyskland, Maximilian Haider frå Austerrike, tyske Knut Urban og tsjekkisk-britiske Ondrej L. Krivanek.

– Arbeidet deira er eit storarta døme på vitskapleg kløkt, engasjement og ihuge. Dei har sett oss i stand til å sjå der vi ikkje kunne sjå tidlegare, seier leiar for komiteen for nanovitskap i Kavliprisen, Bodil Holst.

Seremonien utsett

Kavliprisfondet vart oppretta av den norsk-amerikanske forretningsmannen Fred Kavli (1927–2013). Prisen vart delt ut for første gong i 2008. Han har vorte tildelt 54 forskarar frå 13 land: Frankrike, Tyskland, Japan, Litauen, Nederland, Noreg, Russland, Sverige, Sveits, Storbritannia, Austerrike, Tsjekkia og USA.

Prisen blir vanlegvis delt ut i Oslo under ein seremoni leidd av kong Harald, følgd av ein bankett i Oslo rådhus. På grunn av koronapandemien er årets prisseremoni utsett og blir samtidig halden som prisseremonien for neste utdeling: september 2022.

