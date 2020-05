Ny farge på plast kan gi 20 tonn meir plast til gjenvinning

innenriks

– Svart plast er eit problem. Vi har jobba i mange år med å få produsentar til å velje ein annan farge enn «carbon black», seier kommunikasjonsrådgivar Arve Martinsen i Grønt Punkt Noreg til Dagsavisen.

Grønt Punkt Noreg driftar returordningar for plastemballasje og jobbar for at meir av nær 85.000 tonn hushaldsplast som blir brukte til å pakke inn matvarer, blir brukt på nytt i staden for å bli brent som energi.

Nokre av dei automatiske sorteringsanlegga har problem med å identifisere plast som er knallsvart fordi fargen ikkje har refleksjon. Då blir brukt plast, som kunne vorte smelta om til plastpellets, i staden brent.

No byter Mills ut dei svarte plastlokka på Delikat potetsalat og på andre produkt som har svart plastemballasje. Berre for potetsalaten til Mills er det snakk om opp til 20 tonn plast.

