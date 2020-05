Pasientrettane blir gjeninnførte etter koronapause

innenriks

For å ruste opp helsetenesta og prioritere dei sjukaste pasientane, gjorde Helse- og omsorgsdepartementet mellombelse endringar i helselovgivinga etter koronautbrotet.

– Vi har no saman fått kontroll på smittespreiinga. Det betyr at helsetenesta kan gå over i meir normal drift. Eg er glad for at vi derfor kan oppheve dei mellombelse endringane og gjeninnføre pasientrettane, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Konsekvensane av endringane vart mellom anna at ein del operasjonar vart utsette.

Rettane som no blir gjeninnførte, er mellom anna at fristen for å få ei vurdering i spesialisthelsetenesta igjen blir 10 dagar etter at han har vore utvida til 30 dagar. I tillegg blir rett til fritt behandlingsval, som har vore avgrensa, gjeninnført.