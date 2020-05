Politiet: – Utfordrande å samarbeide med Tom Hagen

innenriks

– Gjennom store delar av etterforskinga har politiet opplevd Tom Hagen som utfordrande å samarbeide med. Vi ønskjer ikkje å utdjupe dette nærare no, skriv politiadvokat Haris Hrenovica i ein e-post til TV 2.

Svaret kom etter at TV 2 spurde Hrenovica, som er ansvarleg for Hagen-saka i Aust politidistrikt, om korleis dei har opplevd Tom Hagens samarbeidsvilje i tida som fornærma, altså før han vart sikta i slutten av april.

Fråsegna får Hagens forsvarar, advokat Svein Holden, til å reagere kraftig.

– Eg er overraska. Eidsivating lagmannsrett har slått fast at det ikkje er skilleg grunn til å mistenkje Tom Hagen for noko som helst. Då synest eg det er fullstendig uhøyrd av leiaren for politietterforskinga å gå ut med slike negative karakteristikkar av klienten min. Eg forventar at det ikkje skjer igjen, seier Holden.

– Hagen har bidrege på alle moglege måtar under etterforskinga, og det veit politiet, legg Holden til.

