Regjeringa med pengar til verfta

På grunn av koronakrisa opplever verftsindustrien nedgang i ordrebøkene på toppen av ein allereie utfordrande situasjon.

For å hjelpe til foreslår regjeringa å løyve 684 millionar i perioden 2020–2024. Pengane er del av den tredje koronatiltakspakken, som blir lagd fram om kort tid (fase 3-pakken).

– Pengane vil mellom anna gå til oppgradering av fartøy på norske verft for Sjøforsvaret. I tillegg kjem pengar til ei ny låneordning for grøn flåtefornying og til forsking knytt til grøn skipsfart, opplyser Næringsdepartementet til NTB.

Reint konkret foreslår regjeringa å oppgradere Skjold-klassen blant Kystvaktas fartøy. I tillegg vil dei opprette ei låneordning for grøn flåtefornying med ei ramme på 300 millionar kroner og ein tapsavsetning på 150 millionar kroner. Det blir òg foreslått å setje av 65 millionar kroner til utvikling og forsking på grøn skipsfart.

TV 2 har snakka med representantar for verftsnæringa som seier det er positivt med tiltak, men at det er snakk om altfor små summar. Maritimt Forum har ifølgje kanalen berekna at det trengst ein tiltakspakke på mellom 13 og 20 milliardar kroner for å redde næringa slik det ser ut no – altså over 19 gonger meir enn det regjeringa løyver.

Næringsminister Iselin Nybø (V) seier at tiltaka baserer seg på innspel dei har fått frå næringa gjennom fleire møte.

– Det å få fart på økonomien er hovudpoenget her. staten kan bidra med noko for å stimulere til det, men dei private reiarlaga må òg vere med og skaffe aktivitet til verfta, seier ho til kanalen.

