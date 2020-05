Senterpartiet krev krisehjelp til Hurtigruten

innenriks

– Hurtigruta må reddast no, seier Vedum.

Han viser til at regjeringa denne veka sa nei til meir statleg kjøp av ruter frå Hurtigruten.

Det får Vedum til å reagere kraftig.

– Det er no knapt mogleg å kome seg frå og til Finnmark med fly. I går stansa regjeringa Nord-Noreg-banen. På toppen av dette gir dei altså meldinga til Hurtigruten om at dei ikkje får nødvendig stønad. Høgre sviktar Nord-Noreg fullstendig, seier Vedum.

Han utfordra samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) på saka i den munnlege spørjetimen på Stortinget onsdag.

Hareide svara at regjeringa jobbar for å få Hurtigruten i gang att, men at han er redd for å setje Hurtigruten i ein vanskeleg situasjon med tanke på reglane for statsstønad. Samtidig er det slik at Hurtigruten allereie får 856 millionar kroner i året i stønad frå staten, påpeika Hareide.

Den stønaden har regjeringa ikkje rørt sjølv om Hurtigruten har gått ned frå elleve til to båtar, og sjølv om ruta er forkorta, understreka han.

(©NPK)