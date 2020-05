Sjukepleiarleiar skaka over feil bruk av munnbind

innenriks

Sjukepleiarleiaren er skaka over det ho observerte då ho flaug frå Tromsø og landa på Oslo lufthamn nyleg, ifølgje Aftenposten.

– Dei bruker det på flyplassen fordi det er påbode av SAS. Men det ser ut til at munnbinda er brukte fleire gonger. Mange et og drikk med munnbindet på haka og tek på det fleire gonger, seier ho.

Feil bruk av munnbind aukar risikoen for smitte, snarare enn å redusere han, meiner Larsen.

– Eit skite munnbind er ikkje brukande. Når hender som har vore i ansiktet og kanskje i munn og nase, rører munnbindet når det skal festast, blir munnbindet skite, seier ho, og forklarer dette med at munnbindet som skal verne andre, faktisk risikerer å bli ureina med virus, seier ho.

Slik tek du på munnbind:

* Hendene skal vaskast godt eller spritast.

* Munnbindet skal takast på over nase, munn og hake. Strikkane skal bak øyret.

* Munnbindet skal brettast ut slik at det sit godt over nasen. Det kan gjerne klemmast til akkurat over nasen.

* Etter at munnbindet er teke på, skal det ikkje rørast meir.

(©NPK)