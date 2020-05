Statskog opnar utleigehyttene

innenriks

– Smittepresset i Noreg er sterkt redusert, og svært mange leitar etter gode feriealternativ i landet vårt. Derfor har vi vedteke å opne hyttetilbodet igjen, samtidig som vi skjerpar informasjon og varslingsrutinar for å styrkje smittevernet, seier administrerande direktør i Statskog Gunnar Lien i ei pressemelding.

Statskog har 86 utleigehytter og 130 opne buer spreidde rundt i Noreg. Utleigehyttene er rimelege leigealternativ, medan dei opne buene er gratis.

Hyttene har vore stengde frå i midten av mars på grunn av koronapandemien.

– Risikoen for smitte på desse hyttene er no låg. Likevel oppmodar vi leigetakarane til å ta ekstra omsyn gjennom konkrete råd og varslingar, seier Lien.

Statskog understrekar likevel at folk som mistenkjer at dei er smitta av koronaviruset, ikkje skal oppsøkje Statskogs hytter. Dersom ein mistenkjer koronasmitte under eller rett etter opphaldet, skal Statskog varslast slik at den aktuelle hytta kan takast ut av utleigesystemet i ein periode.

(©NPK)