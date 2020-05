innenriks

Røe Isaksen seier til Minerva at tida er inne for å gjere noko anna enn politikk.

Han vil framleis vere varamedlem til bystyret i Porsgrunn.

Å ha toppverv i politikken er krevjande, og ein må vere villig til å gi slepp på mykje anna, seier han, ifølgje Dagbladet.

– Eg er oppteken av å vere til stades for barna mine. Og sjølv om eg er motivert til å gjere den beste jobben eg kan som statsråd, har eg det ikkje i meg no å gyve laus på fire nye år. Det krev at motivasjonen er 100 prosent.

