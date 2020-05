DN-eigar forlèt amerikansk skatteparadis

innenriks

– NHST er oppteke av transparents, og derfor har vi byrja å sjå på det på nytt, seier direktør Trond Sundnes i NHST Global Publications til Medier24.

Det er dei engelskspråklege bransjeavisene TradeWinds, Upstream og Intrafish som er registrerte i delstaten. Dette vart først kjent i eit lesarinnlegg i DN frå Equinors pressetalsmann Bård Glad Pedersen.

– For ei mediebedrift der journalistane av prinsipp kjempar for openheit, ser det uklokt ut at moderselskapet har selskap i jurisdiksjonar utan innsyn, seier klubbleiar Ida Grieg Riisnæs i Dagens Næringsliv.

Delaware er kjent som eit skatteparadis for amerikansk næringsliv. Delstaten har ei befolkning på drygt 970.000, men meir enn éin million bedrifter er registrerte i delstaten, mellom dei meir enn to tredelar av selskapa på Fortune 500-lista, skriv delstatsstyresmaktene.

