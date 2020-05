Gamle Deichman blir foreslått som livssynshus

innenriks

Det kjem fram i rapporten «Tro det eller ei: Fremtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo», som utvalsleiar Trond Bakkevig overleverte til byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) på Oslo rådhus torsdag.

Utvalet går òg inn for at «gudstjenester og tilsvarende markeringer som i dag gjennomføres i skoletiden, skal avholdes etter skoletid», skriv Vårt Land, som samanfattar rapporten.

Å gjere gamle Deichman hovudbibliotek til hus for trus- og livssynssamfunn lèt hovudstaden slå mange fluger i ein smekk, meiner utvalet:

– Det vil løyse behovet i byen for store nok seremonirom, vil løyse mange behov for trus- og livssynssamfunn når det gjeld lokale, og ikkje minst vere ein stad for formidling mangfalds- og dialogarbeid, heiter det.

Utvalet tilrår òg at kommunen opprettar ei kommunal stilling som «trus- og livssynskoordinator». Tilrådinga er at koordinatorstillinga skal vere hos byrådsleiaren, altså Raymond Johansen.

