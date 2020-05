Ikkje all kontakt med koronasmitta skal lenger føre til karantene

innenriks

No blir det karantene berre for personar som bur i same husstand eller har tilsvarande former for kontakt med personar som er stadfesta smitta med koronaviruset, kunngjorde helseminister Bent Høie (H) på ein pressekonferanse torsdag.

Som døme på tilsvarande kontakt nemnde helseministeren mellom anna hyttetur med venner der éin av deltakarane blir stadfesta koronasmitta, kjærastar som ikkje bur saman, eller viss ein har pleidd ein pasient som seinare får stadfesta koronasmitte. I slike tilfelle skal ein framleis i karantene i ti dagar. Elles held det no at ein blir testa på dag tre og dag sju.

Helseministeren understreka at gjenopninga kan føre til ein auke i smittetilfelle.

– Ytterlegare gjenopning, kombinert med auka tilgang til testing, kan føre til ein auke i talet på tilfelle, understreka Høie.

