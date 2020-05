Kan ta år før Moria-born kjem til Noreg

innenriks

– Vi har prøvd å følgje med i prosessen. Det er litt uoversiktleg kor mange born dei ulike landa vil ta imot, og kva land som vil ta imot, seier statssekretær Hilde Barstad (H) i Justisdepartementet til NTB.

Torsdag røysta Stortinget over fleire ulike representantforslag om å hente born frå Moria i Hellas, der over 20.000 menneske er stuva saman i ein leir som er laga for å huse 3.000. Som venta fekk ingen av forslaga fleirtal.

Derimot har regjeringspartia vorte samde om ein avtale om å hente asylsøkjarar frå leirane på dei greske øyane, men utan å seie kor mange eller når uttaket skal skje.

EU-kommisjonen opplyser torsdag til NTB at elleve medlemsland – Belgia, Bulgaria, Kroatia, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Portugal, Luxembourg, Litauen og Slovenia – så langt sagt ja til å delta i dugnaden med å hente 1.600 einslege, mindreårige asylsøkjarar og andre sårbare frå leirane i Hellas.

Talet framleis ukjent

Men ifølgje Barstad er talet på uvisst.

– Vi treng å få dette verifisert gjennom offisielle kanalar, seier Barstad, som framleis ikkje vil seie noko om kor mange Noreg eventuelt vil ta imot.

– Vi må ta ein forholdsmessig del av dei 1.600. Vi må kome tilbake til dette og det konkrete uttaket i dialog med EU, seier ho.

Så langt har Luxembourg teke imot tolv mindreårige asylsøkjarar, Tyskland har forplikta seg til 350 og teke imot 55, medan Finland har sagt ja til å ta imot 175 og skal etter planen starte hentinga i juni.

– Kor stor del av lovnadene må vere innfridde før Noreg går i gang?

– Det som ligg i formuleringa, er at 8–10 land må ha realisert uttaka sine, seier Barstad.

Det tyder i klartekst at dei andre landa først må innfri lovnadene sine fullt og heilt. Det er prosessar som kan ta fleire år.

– Det er trist og uansvarleg at regjeringa går inn for eit forslag som ikkje gir noka garanti for at eit einaste barn frå leirane i Hellas blir evakuert til Noreg. Flyktningar i Hellas lever i ein akutt krisesituasjon. Noreg kan ikkje sitje og vente på andre før vi tek ansvar, seier SVs Karin Andersen.

Heller ikkje regjeringspartnaren er nøgd med stoda.

– Eg ventar ei snarleg avklaring på at det kjem born til Noreg og når dei kan hentast, seier Solveig Schytz, justispolitisk talskvinne i Venstre.

Erfaring frå 2015

Barstad viser til argumentet om at då Noreg deltok i ei relokalisering i 2015, var det berre Noreg og to EU-land som tok imot så mange asylsøkjarar som dei hadde forplikta seg til å ta imot.

Den gong var målet opphavleg å relokalisere 120.000 asylsøkjarar, hovudsakleg frå Hellas og Italia, og det vart innført juridisk bindande kvotar for medlemslanda i EU. Men fasit etter slutten av programmet er at berre 34.712 asylsøkjarar vart henta ut.

Manglande politisk vilje til å ta imot asylsøkjarane har vorte løfta fram som hovudforklaringa. Men det vart òg innført så strenge kriterium i silinga av asylsøkjarar at det vart vanskeleg å fylle kvotane. Dei siste tala frå EU-kommisjonen, som NTB har innhenta, viser at 95 prosent av alle kvalifiserte asylsøkjarar innunder programmet vart relokaliserte.

MDGs Une Bastholm har sendt eit skriftleg spørsmål til justisminister Monica Mæland (H) om løysinga til regjeringa tyder at Noreg ikkje kjem til å bidra dersom det berre er sju land som tek imot asylsøkjarar frå Hellas, eller viss eitt av landa ikkje relokaliserer det talet dei har lova.

Mæland har frist til tysdag med å svare på spørsmålet.

