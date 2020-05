Narvik – Noregs Pearl Harbor blir oversett

innenriks

Når ein kjenner omfanget av kamphandlingane, lidingane og den strategiske rolla slaga om Narvik fekk, er det ifølgje den tidlegare Ap-ordføraren fatalt at Narvik har eit større namn blant krigsinteresserte i Europa enn i Noreg.

Nesten 9.000 liv gjekk tapt. Av desse 2.450 soldatar og nesten 6.000 sjømenn på dei 64 skipa som vart senka. I ein kronikk i Nordnorsk debatt tek Alstad til orde for at historia om Noreg i krig må omskrivast.

Kampar i to månader

– Slaget i Narvik er samanlikna med det amerikanarane opplevde ved Pearl Harbor. Det at tyskarane mista ti av dei mest moderne jagarane sine, var eit tilbakeslag for Hitler som var heilt ufatteleg, seier Alstad til NTB.

Dei kraftige krigshandlingane rundt Narvik starta 9. april 1940 og varte fram til 8. juni. To store sjøslag vart utkjempa, og ein seig og utmattande krig gjekk føre seg i fjella. 28. mai er det 80 år sidan franske og norske styrkar tok tilbake Narvik. Det hadde stor symboltyding at Hitlers invasjonsmaskin for første gong lei nederlag.

– Ingen spesiell plass

– Det gjekk mange tusen liv i Narvik. Ingen andre plassar i Noreg var i nærleiken av slike krigshandlingar. Berre i Frankrike er det 35 plassar som er døypt Narvik. Franskmenn, polakkar og engelskmenn kjenner Narvik, men det rare er at i historia i Noreg har ikkje Narvik nokon spesiell plass, seier Alstad.

Han viser til at det er skrive 80–90 bøker om kamphandlingane i Noreg og internasjonalt. Men nesten ingen av dei av faghistorikarar. Forfattarane er lærarar, journalistar og historieinteresserte. Då storverket «Norge i krig» kom ut på slutten av 80-talet, handla berre 11 av 2.100 sider om Narvik-slaga.

– Frå fredsslutninga og fram til 2012–2015 har den offisielle historia om andre verdskrigen i Noreg vore sementert av forskarar knytt til Universitetet i Oslo og Hjemmefrontmuseet. Eg er gammal Ap-ordførar, men må seie at dei som var knytt til Arbeidarpartiet på 50-talet med dåverande forsvarsminister (Jens Christian Hauge red.mrk.), hadde eigne ønske om korleis historia skulle skrivast, seier Alstad.

Lite heider

Han er mest opprørt over korleis dei norske soldatane som dreiv tyskarane tilbake, har vorte behandla. Svært få av dei vart heidra med medaljar for innsatsen dei gjorde. 6. divisjon med mellom anna Alta Bataljon vart òg nekta medalje og krigserstatning med grunngivinga at mange av dei kom frå så harde kår at det ikkje var noka spesiell belastning å delta i dei mest omfattande krigshandlingane på norsk jord.

– Ser ein nærare på slaget, var det dei norske styrkane som gjorde brorparten av arbeidet. Det var bønder og fiskarar frå Nord-Noreg som utgjorde den hæren. Det dei har vorte tildelte av ære etter krigen, står ikkje i forhold til kva heimefronten og motstandsgrupper som den leia av Max Manus fekk. Det har ikkje vore nokon krigshandlingar i Noreg som har vore så harde og tøffe som fjellkrigen i Narvik, seier Alstad.

