Norske kampfly har avskore russiske fly 22 gonger i år

Tre gonger er det dei nye norske kampflya F35 frå Ørlandet som har møtt russiske fly i lufta over havet utanfor Midt-Noreg og avskore dei, ifølgje oversikta Forsvarets operative hovudkvarter (FOH) gav til Adresseavisen onsdag.

F35-flya skal først i 2022 etter planen overta den norske jagarflyberedskapen, og fram til det er det F16-flya som er i kontinuerleg beredskap ved Bodø flystasjon, men F35-flya er altså på vengjene frå tid til annan.

Major Brynjar Stordal er talsmann for FOH og opplyser at så langt i år har norske fly avskore russiske fly ved 22 høve til og med onsdag.

Tidlegare i mai melde Forsvarets Forum at russiske jagarfly dagleg har vorte observert i internasjonalt luftrom utanfor norskekysten, og at norske jagarfly kvar dag den siste veka hadde rykt ut for å identifisere russiske jagarfly.

Stordal sa til NRK at forklaringa på den auka russiske aktiviteten var at britane og flåtestyrken til amerikanarane hadde øving i Barentshavet.

– Flya våre er ute og viser nærvær og for å fortelje dei at vi følgjer med. Det er dei òg vande med at vi gjer, seier majoren.

