Opposisjonen med åtte krav til ny forsvarsplan

innenriks

Det kjem fram av innstillinga frå Stortingets utanriks- og forsvarskomité, som vart klar denne veka.

Øvst på lista til Arbeidarpartiet, Framstegspartiet, Senterpartiet og SV står kravet om at tidsperspektivet blir korta ned frå åtte år, som regjeringa legg opp til.

«Hovedtidsperspektivet og planens operative del skal være fire år, men planen må gjerne peke videre mot 8, 12, 16 eller 20 år,» skriv partia.

Bakke-Jensen må no utarbeide eit nytt forslag «så snart som mulig og senest innen 15. oktober», krev opposisjonen.

Valutasmell

Også koronapandemien og konsekvensane han har for norsk økonomi, påverkar arbeidet med forsvarsplanen.

Som NTB nyleg skreiv, ryk Forsvaret på ei ekstra valutautgift på 750 millionar kroner per år frå og med 2021, anslår Forsvarsdepartementet – totalt 3 milliardar kroner for åra 2021–2024.

Årsaka er at den norske krona har svekt seg mykje mot mellom anna dollar. Det inneber at materiell Noreg kjøper frå USA, som nye kampfly, blir dyrare. Dette perspektivet må inn i langtidsplanen, krev opposisjonen.

– Dei økonomiske konsekvensane av korona-pandemien må takast høgd for, mellom anna endringar i kronekursen, heiter det.

Eit anna krav er at ein ny forsvarsplan bør omtale konsekvensane av koronapandemien både for Forsvaret sjølv og Forsvarets bistand til annan samfunnsberedskap.

Etterlyser fakta om kutt

Også pålegget frå regjeringa om effektivisering i forsvarssektoren må bli tydelegare, krev Ap, Frp, Sp og SV.

Planen må «i langt større grad konkretisere hvilke tiltak regjeringen mener forsvarssektoren skal iverksette i fireårsperioden for å gjennomføre måltallene både for effektivisering og avbyråkratisering», kjent som ABE-reforma.

– Det er grenser for kor lenge ein kan halde fram med å kutte med ostehøvel før det går utover operativ evne, sa SV-leiar Audun Lysbakken til NTB nyleg. Han peika spesifikt på ABE-kutt og eit innsparingskrav på ein halv milliard i året dei neste fire åra.

Samtidig krev opposisjonen økonomiske talstorleikar som tidlegare har vore inkluderte i langtidsplanar.

«Gjennomgående må planen ha langt større innslag av tids- og tallfesting», skriv dei.

Personell

Også personellsituasjonen blir teken opp i innstillinga.

På personellsida aukar regjeringsplanen talet på årsverk med 2.500 innan 2028, medan talet vernepliktige blir auka med 3.700 fram til 2028.

Men det aller meste av auken skjer etter 2024.

«Planen må inneholde en opptrappingsplan for antall ansatte i Forsvaret, sett i sammenheng med videreutviklingen av Forsvarets utdanningssystem,» krev opposisjonen.

Fartøya til Sjøforsvaret

I forslaget sitt tek regjeringa til orde for å gå i gang med ein ny fartøystruktur for Sjøforsvaret, eit arbeid som skal vere sluttført fram mot 2024. Det held ikkje for Ap, Frp, Sp og SV.

«Sjøforsvarets framtidige fartøysstruktur må avklares, sett i sammenheng med det øvrige Forsvaret – i det minste tilstrekkelig klargjort for at Stortinget eventuelt kan fatte informerte beslutninger om framskynding av maritime anskaffelser», skriv dei.

Det blir òg etterlyst klar melding om status for gjennomføring av tiltak, investeringar og avgjerder tekne i førre langtidsplan i 2016.

