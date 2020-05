Problema ikkje over for Nicolai Tangen

innenriks

To månader etter at Noregs Bank kunngjorde at Nicolai Tangen har fått jobben som ny leiar for Oljefondet, var kontrakten underskriven og klar.

Både Arbeidarpartiet og SV meiner at representantskapet – som fører tilsyn med Noregs Bank på vegner av Stortinget – må gå grundig inn i avtalen. Raudt er òg svært kritiske.

– Det skulle berre mangle at det vart sett opp tette skott mellom Tangen og formuesforvaltninga, meiner Aps Hadia Tajik. Ho stiller spørsmål ved kor realistisk ordninga med armlengds avstand eigentleg er. Det er avgjerande for tilliten at avgrensinga er tilstrekkeleg, understrekar ho.

Ny runde i juni

Representantskapet skal møtast 11. juni for å gå gjennom arbeidsavtalen og gjere dei avsluttande vurderingane sine av tilsetjingsprosessen.

SV meiner det er vanskeleg å sjå at avtalen løyser problema, verken for moglege interessekonfliktar eller bruk av skatteparadis. Framstegspartiet er derimot godt nøgde, og skildrar at Tangen i praksis er «bunden på hendene og får bind for auga».

I etterkant av utnemninga av Tangen vart det reist kritikk både om moglege interessekonfliktar ved eigarinteressene til milliardæren, pengeplassering og omtalen hans av skatteparadis og ei uavklart skattesak i Storbritannia.

Ingen avtale med mellommenn

Avtalen svarar opp dei utfordringane som er reiste, meinte sentralbanksjef Øystein Olsen då han la fram detaljane på ein pressekonferanse torsdag.

– Hovudstyret meiner den nye strukturen demmer opp for moglege interessekonfliktar og sikrar tilstrekkeleg avstand, sa Olsen.

To mellommenn skal verke som buffer mellom Tangen på den eine sida og hedgefondselskapet AKO Capital og selskapet Gabler, som skal handtere den personlege formuen hans, på den andre.

Tangen seier han ikkje har nokon personleg relasjon til dei to advokatane som skal handtere eigarinteressene hans i dei fem åra han skal vere oljefondssjef. Han skal ikkje ha nokon direkte kontakt med dei.

I tillegg skal det gjerast endringar i styret i AKO slik at fleirtalet ikkje har nære band til Tangen. Hans mangeårige ven Henrik Syse trer ut. Røysteretten blir redusert frå 78 til 43 prosent slik at han kjem i mindretalsposisjon.

Forsvara eigarskap

Både den påtroppande oljefondssjefen og sentralbanksjefen måtte tole mange kritiske spørsmål på den timelange pressekonferansen. Det var tidvis tilløp til amper tone, og fleire spørsmål vart gjentekne ei rekkje gonger fordi dei ikkje vart skikkeleg svara på.

Tangen forsvara at han vil halde fram som passiv eigar i hedgefondselskapet, og understreka at det aldri var noko alternativ å selje seg ut.

– Det ligg i premissane med Blind Trust. Det er ikkje snakk om at alle må selje alt dei har! sa Tangen.

Olsen på si side forsvara tilsetjingsprosessen, som han omtala som grundig og god. Han meinte media har «leita med lys og lykt» etter problem og skapt inntrykk av at det har vore ein elendig prosess.

– Det vil eg avkrefte, sa Olsen.

– Problematisk

Organisasjonane Tax Justice Network og Transparency International Noreg er framleis kritiske til at hedgefondmilliardæren Tangen skal forvalte den felles sparebøssa til nordmenn. Begge meiner forsvaret hans av fondsplasseringar i skatteparadis som Caymanøyane er problematisk og gir uheldig signal for ein oljefondssjef. Dei to organisasjonane stiller òg spørsmål rundt eigarskapet i AKO.

– Det som er positivt, er at alle har sett at her har det vore ein interessekonflikt. Det står att å sjå korleis dette vil verke i praksis, seier Guro Slettemark i Transparency International.