Regjeringa løyver meir enn 50 millionar til vedlikehald av kyrkjer

Målgruppa for ekstraløyvinga er kyrkjer som er bygde før 1850, skriv Dagen.

Den ansvarlege ministeren i trus- og livssynssaker, Kjell Ingolf Ropstad (KrF), påpeikar at undersøkingar har avslørt at mange eldre kyrkjer har stort behov for å setjast i stand.

– Derfor foreslår vi no ekstra midlar til mellom anna sikring og istandsetjing av vegger, tak og tårn, og utskifting av gamle elektriske anlegg og varmeomnar, seier Ropstad i ein kommentar.

Ekstraløyvinga til kyrkjebygg er eitt av fleire tiltak i den nye tiltakspakken frå regjeringa i samband med koronakrisa. Føremålet med løyvinga, i tillegg til å restaurere gamle kyrkjer, er å stimulere til aktivitet i byggsektoren og i handverksbedrifter med særleg kompetanse på kulturminneforvaltning.

