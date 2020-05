Regjeringa vil gi lønnstilskot til bedrifter for å ta tilbake permitterte

innenriks

Det melder Dagens Næringsliv. Modellen blir lagt fram fredag.

Støtta skal givast til bedrifter som hentar tilbake tilsette som var registrert som permittert hos Nav 28. mai når dei tilsette er sysselsette i bedrifta per 31. august.

For bedrifter er beløpet avgrensa oppover til 15.000 kroner per permittert som blir henta tilbake. Kor stort beløpet blir, avheng av omsetningssvikten bedrifta har i støttemånaden.

– Det er fremja mange ulike forslag, men vi har vore opptekne av å finne ei løysing som er enkel å administrere. Bedrifter som har mindre enn ti prosents omsetningsfall, får ikkje støtte, seier finansminister Jan Tore Sanner (H) til DN.

Stiftingar og frivillige organisasjonar utan næringsverksemd får 10.000 kroner i månaden for kvar permittert som blir henta tilbake.

Det blir gitt støtte for juli og august, og ordninga vil ha ein venta prislapp på 4 milliardar kroner. Både LO og NHO har teke til orde for lønnstilskot for å få permitterte raskare tilbake i jobb. Det same har Arbeidarpartiet.