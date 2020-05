Senterpartiet misnøgd med matjordpolitikken til regjeringa

innenriks

Næringskomiteen på Stortinget gav frå seg torsdag innstillinga si for forslaget frå Senterpartiet.

– Eg tolkar det som eit uttrykk for at regjeringspartia og Frp er nøgde med dagens tilstand der rundt 4.000 dekar dyrka mark forsvinn årleg. Senterpartiet meiner det er sterkt kritikkverdig at regjeringa ikkje vil ha eit mål om at nedgangen i nedbygginga av matjord skal halde fram, seier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) i ei pressemelding.

Sidan 2000 har nedbygginga av matjord i Noreg falle kraftig. Først var målet å halvere nedbygging frå 12.000 dekar årleg til 6.000 dekar. Sidan 2015 har målet vore at ein skal omdisponere maks 4.000 dekar årleg fram mot 2020.

