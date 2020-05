Skular i Stavanger og Sandnes får kritikk av Datatilsynet

innenriks

Via læringsplattforma G suite for education, har elevane i Sandnes og Stavanger tilgang til namn og e-postadresser til alle lærarar og elevar i kommunen sin via skulekontoen sin, skriv Stavanger Aftenblad.

– Dette er noko som ikkje skal skje. Her har elevar fått tilgang til opplysningar om andre som dei ikkje skal ha, seier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

Datatilsynet tek det svært alvorleg og undersøkjer no kor omfattande avviket er.

Kontaktlista i Stavanger har 23.683 namn, medan Sandnes-lista har 13.549 namn.

– Sidan dette avviket har eit såpass stort omfang og gjeld barn, vil vi kontakte kommunen etter denne samtalen og fortelje om dette slik at dei får moglegheit til å lukke dette snarast, seier Thon til avisa.

Han er spesielt bekymra for barn som bur på hemmeleg adresse og for om informasjonen deira skal ha vorte gjort tilgjengeleg.

Både skulesjef Jørn Pedersen i Stavanger kommune og kommunaldirektør Pål Larsson for skule og oppvekst i Sandnes kommune var klar over at elevane hadde tilgang andre skuleelevar og e-postadressene til tilsette via Google-læringsplattforma, men det var ikkje vurdert som avvik. Ingen av dei er kjende med klager frå foreldre, men Aftenbladet har hatt kontakt med foreldre som er bekymra for at slik informasjon er tilgjengeleg på chromebook-maskina til barna, og for kva konsekvensar det kan få om andre får tilgang til informasjonen.

