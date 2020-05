Som venta elendige tal frå Norwegian i første kvartal

innenriks

Kvartalsresultatet er sterkt prega av covid-19-krisen.

– Som forventa og signalisert til marknaden ved fleire høve, er tala for første kvartal kraftig påverka av covid-19-krisa. Dei neste månadene blir krevjande for Norwegian og luftfarten, men målet vårt er å sørgje for at selskapet held ein sterk posisjon i flybransjen òg framover, seier konsernsjef Jacob Schram.

Han seier selskapet no er i ein dvale-fase, og gjennomgår samtidig ei omfattande omstrukturering for å sikre eit godt fundament for framtida.

– Så snart verda returnerer til normalen, vil vi stå klare med eit endå betre servicetilbod til kundane våre, seier Schram vidare.

Omsetninga i første kvartal vart vel 6,5 milliardar kroner. I same periode i fjor var omsetninga rett under åtte milliardar kroner.

Tysdag vart det kjent at Norwegian ser seg nøydde til å droppe presentasjonen av kvartalstala. I staden nøyer flyselskapet seg med ei oppdatering om resultatet.

