Arbeidsløysa går ned

innenriks

181.500 personar er registrerte som heilt arbeidslause hos Nav ved utgangen av mai. Det utgjer 6,4 prosent av arbeidsstyrken.

Nedgangen i arbeidsløysa kjem i hovudsak av færre permitterte. Delen har minka kraftig sidan april, då tre av fire arbeidslause var permitterte.

90.800 av dei heilt arbeidslause er permitterte, medan dette gjeld 125.600 av dei som er delvis arbeidslause. Samla utgjer dei permitterte 7,7 prosent av arbeidsstyrken.

Positiv trend held fram

Det er no 87.500 færre heilt arbeidslause enn i april, som er ein nedgang på 33 prosent. Bruttoarbeidsløysa har falle med 87.800 personar den siste månaden.

Den positive trenden frå slutten av april held òg fram denne månaden, ifølgje arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

– Talet på heilt arbeidslause har gått ned med over 100.000 personar sidan toppen i april. Auken i talet på delvis arbeidslause ser òg ut til å ha bremsa opp dei siste vekene, seier ho.

Auken i delvis arbeidslause i mai kjem hovudsakleg av ein kraftig auke i første vekene i månaden. Ved utgangen av månaden var det 161.400 delvis arbeidslause, noko som er 5,7 prosent av arbeidsstyrken. Det er 22.200 fleire personar enn i slutten av april.

Nedgang i alle fylke

Talet på heilt arbeidslause har gått ned i alle fylke. Trøndelag, Innlandet og Nordland har hatt størst nedgang (–37 prosent), medan auken i delvis arbeidslause var størst i Oslo (+24) og Vestland (+23).

Som i april var arbeidsløysa høgast i Oslo og lågast i Nordland.

Målt i talet på personar var nedgangen i arbeidsløysa størst i sørvisyrke og anna arbeid, med 16.300 færre heilt arbeidslause.

Fleire delvis arbeidslause

Nedgangen må sjåast i samanheng med auken i delvis arbeidslause, som auka for dei fleste yrkesgruppene.

Auken var størst innan reiseliv og transport og innan sørvisyrke og anna arbeid, med 7.500 personar i begge gruppene. Nedgangen i heilt arbeidslause var likevel høgare enn auken i delvis arbeidslause for alle yrkesgrupper.

Ved utgangen av mai var det flest heilt arbeidslause innan reiseliv og transport, med 18,5 prosent av arbeidsstyrken. Delen var lågast innan undervisning med 1,6 prosent.

– Arbeidsløysa er framleis historisk høg. No som samfunnet gradvis og kontrollert blir opna att, ser vi heldigvis at mange permitterte kjem tilbake i jobb. Det er eg veldig glad for, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).