Erna Solberg legg fram krisepakke i fem delar

Den såkalla fase 3-pakken skal sikre at hjula kjem i gang att etter at koronapandemien har snudd verda på hovudet.

Noreg har den største arbeidsløysa sidan krigen, og regjeringa har ei tøff oppgåve med å finne passande tiltak som vil få folk tilbake i jobb.

Samtidig er forventningane store til at kriseinnsatsen skal bidra til grøn omstilling i Noreg.

Fem delar

Etter det NTB kjenner til, legg statsminister Erna Solberg (H) opp til å presentere ein krisepakke i fem delar:

1. Tiltak for å få folk tilbake i jobb. Her er målet å bidra til at bedriftene kjem i gang att over heile landet, og at fleire permitterte kjem tilbake i jobb.

2. Tiltak for å skape ei grøn framtid. Her vil regjeringa leggje til rette for at næringslivet kan skape grøne jobbar og ei meir berekraftig framtid.

3. Tiltak for å sikre fleire bein å stå på. Målet med denne delen av pakken er å skape fleire jobbar i fleire bransjar over heile landet. Utgangspunktet for regjeringa er at veksten må kome i privat næringsliv, ikkje i offentleg sektor.

4. Tiltak for kompetanseauke. Regjeringa vil foreslå å gjennomføre «Utdanningsløftet 2020», der målet er å sørgje for at fleire kjem i jobb og får den kompetansen som morgondagens arbeids- og næringsliv treng.

5. Tiltak for å inkludere fleire. Her er utgangspunktet at alle som kan jobbe, bør jobbe. Regjeringa varslar derfor tiltak for å hindre at folk fell ut av arbeidslivet, og for å sørgje for å hjelpe fleire inn i jobb.

Klare forventningar

Arbeidstakarorganisasjonen YS har klare forventningar til kva som skal leggjast fram.

– Vi må få dei arbeidslause og permitterte tilbake i jobb og aktiviteten i norsk økonomi opp innanfor smittevernfaglege rammer. Og så må regjeringa bruke dette høvet til eit verkeleg krafttak for kompetanseutvikling og etter- og vidareutdanning. Det som kom i revidert, var ikkje godt nok, seier YS-leiar Erik Kollerud.

Innfører lønnstilskot

Blant tiltaka som blir presenterte fredag, er innføringa av lønnstilskot. Stønaden blir gitt til bedrifter, stiftingar og frivillige organisasjonar som tek tilbake permitterte.

– Det er framleis mange prinsipielle argument imot lønstilskot, og vi har derfor brukt mykje tid på å få til ein tidsavgrensa modell. Vi må unngå at bedrifter blir avhengige av offentleg stønad, at nyutdanna ungdommar kjem bakarst i køen og at bedrifter kan spekulere i ordninga, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) til Dagens Næringsliv torsdag.

Det blir gitt stønad for juli og august, og ordninga vil ha ein venta prislapp på 4 milliardar kroner.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) opplyser til NRK at regjeringa òg vil foreslå å bruke 3,6 milliardar kroner på ein grøn omstillingspakke.

Vidare er det kjende at regjeringa legg 650 millionar kroner på bordet over ein fireårsperiode for å få fart på fleire maritime prosjekt.

Næringa meiner derimot at summen er altfor liten.

