Erna grev djupare i Oljefondet

Fredag vart den tredje krisepakken frå regjeringa presentert. Han inneheld ei rekkje tiltak som til saman vil koste om lag 27 milliardar kroner. Det skal bidra til å få fart på økonomien og næringslivet, meiner statsminister Erna Solberg (H).

– Vi løyser ikkje alle utfordringane med dei tiltaka vi legg fram i dag. Vi må bruke fleire budsjett i åra som kjem. Men dette er steg på vegen ut av krisa, sa Solberg då regjeringa fredag presenterte den tredje krisepakken.

Bidra til verdiskaping

Blant tiltaka i den siste krisepakken er 4 milliardar kroner i lønnstilskot til bedrifter som tek eigne permitterte tilsette tilbake, og like mykje til å halde aktiviteten oppe i byggjebransjen.

Verftsnæringa, sesongbedrifter og reiselivet får 620 millionar kroner, medan tiltak til forsking, innovasjon og teknologiutvikling får 800 millionar kroner.

I tillegg er 4,5 milliardar kroner øyremerkte grøn omstilling. Av desse skal 3,6 milliardar brukast til å skape grøne arbeidsplassar og få ned utsleppa.

Samla vil tiltaka bidra til å få folk i jobb, auke aktiviteten i norsk næringsliv og bidra til langsiktig verdiskaping i privat sektor framover, meiner statsministeren.

– Slik styrkjer vi grunnlaget for norsk velferd i framtida, seier ho.

Underskotet aukar

Med dagens forslag inkludert ligg det an til eit samla oljekorrigert budsjettunderskot på 485 milliardar kroner i 2020, ifølgje regjeringa. Det tyder ei budsjettsvekking på 243 milliardar kroner sidan statsbudsjettet vart revidert 12. mai.

Bruken av oljepengar ligg an til å bli 425 milliardar kroner i 2020. Det svarar til 4,2 prosent av Oljefondet.

Regjeringa varslar òg at kontantstønaden til bedriftene skal trappast gradvis ned og fasast ut innan utgangen av august. Frå 1. september vil òg arbeidsgivarar måtte betale lønn til nye permitterte i ti dagar.

– No som arbeidsmarknaden er betre, må vi tilpasse regelverket slik at det ikkje fører til fleire permisjonar enn nødvendig, seier finansminister Jan Tore Sanner (H). Men den auka dagpengesatsen for permitterte skal vidareførast, lovar han.

Samtidig blir det innført lette i formuesskatten. Regjeringa meiner dette vil vere eit insentiv til å investere i nye bedrifter.

Opposisjonen rasar

Opposisjonen var raskt ute med kritikk av den siste krisepakken.

– Dette er tafatt, grått og usosialt. Tafatt fordi dette er altfor lite til å kjempe mot arbeidsløysa, grått fordi satsinga på grøn omstilling er minimal, og usosial fordi regjeringa vil gi meir skattelette til den økonomiske eliten. Her er regjeringa utilgiveleg tiltakslaus, seier partileiar Audun Lysbakken.

MDG omtalar på si side pakken til grøn omstilling som «lommerusk».

Heller ikkje Frp meiner krisepakken held mål, men omtalar satsinga på maritim næring som «eit mageplask».

– Dette held berre ikkje. Det er svært spesielt at ein no foreslår å bruke nesten like mykje på integrering som på å redde den maritime næringa. Vi kan ikkje la verft langs kysten og arbeidsplassar gå tapt. Kvar arbeidsplass på verft genererer 5,4 andre arbeidsplassar, slår finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug fast.

