Erna om tiltakspakken: – Eit steg på vegen

– Vi løyser ikkje alle utfordringane med dei tiltaka vi legg fram i dag. Vi må bruke fleire budsjett i åra som kjem. Men dette er steg på vegen ut av krisa, sa Solberg då regjeringa fredag presenterte den tredje krisepakken.

– Vi skal lette situasjonen her og no, men også ruste Noreg for framtida, seier statsministeren.

I pakken er mellom anna 3,6 milliardar kroner øyremerkte grøn omstilling.

– Krisa vi står i, har ikkje gjort behovet mindre. Det har snarare vorte forsterka, seier Solberg.

