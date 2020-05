Erna til danskane: – Tida for å oppleve Noreg

innenriks

Danskane utgjorde berre 5 prosent av utanlandske sommarturistar i Noreg i fjor, viser tal frå Innovasjon Noreg. Dei hadde òg lågast døgnforbruk med 725 kroner, noko som var ein nedgang frå 930 kroner året før.

Likevel trur Solberg at det ikkje vil vere dårleg nytt for norsk turistnæring i år. Fredag vart det nemleg klart at feriereiser mellom Noreg og Danmark blir tillatne frå 15. juni.

– Nei, det kan vere fleire danskar som no finn ut av Noreg er eit nydeleg ferieland og som då kan sjå at dei kan reise til Noreg for det er veldig mange andre land som er stengde, sa statsministeren på pressekonferansen på fredag.

Frå 15. juni har danskane òg moglegheit til å feriere i Tyskland og på Island.

– No får vi prøve å konkurrere med viktige reisedestinasjonar lenger sør med å vise at vi har like fine strender ein del stader i Noreg, det er berre litt kaldare i vatnet. Så får vi heller seie at dette kanskje er tida for å oppleve Noreg ikkje berre på vinterstid, men faktisk òg fjella, naturen og ikkje minst hyggjelege nordmenn, sa Solberg.

(©NPK)