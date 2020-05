Fedrar og medmødrer i Oslo og Kristiansand får besøkje dei nyfødde barna sine igjen

innenriks

I tillegg vil dei aller fleste som ønskjer å besøkje pasientar, også få gjere det på OUS, føresett at det er låg koronasmitte, skriv sjukehuset.

Kontrollert besøk vil bety at det er ei avgrensing i talet på besøk kvar dag. Besøket må planleggjast på førehand, og besøkande vil bli kontrollert for å vurdere smitterisiko.

Sørlandet sjukehus skriv i ei pressemelding at dei vil opne for besøk under barselopphaldet frå 2. juni.

– Partnar kan så langt ikkje vere med på polikliniske kontrollar, ultralydundersøkingar eller keisarsnitt, presiserer sjukehuset.



Dei skriv òg at sjukehuset har eit avgrensa tal familierom, og at det i første omgang vil bli prioritering for førstegongsfødande og fødande med lang reiseveg.

Det nasjonale besøksforbodet på sjukehus og sjukeheimar vart oppheva onsdag.

(©NPK)