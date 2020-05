Frp krev krisepengar til ekspressbussar

innenriks

– Dersom regjeringa ikkje kjem med ei løysing i pakken, vil Frp sørgje for at det blir ein del av forhandlingane om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget, varslar han.

Hoksrud viser til at det er mange små, private selskap som køyrer ekspressbussar, og han meiner dei har kome dårleg ut av kompensasjonsordningane som har kome til no. Smittevernomsyn gjer at dei berre får fylle halvparten av seta, og fleire ruter er innstilte inntil vidare.

– Vi må no redde ekspressbussane når vi skal ta heile Noreg i bruk som feriedestinasjon i sommar. Det er ikkje alle som har bil, og då er ekspressbuss eit godt tilbod for å kome seg rundt i landet vårt på, seier han.

Selskapet Nor-Way bussekspress har meldt at 90 prosent av passasjergrunnlaget fall bort då koronatiltaka vart innførte 12. mars.

(©NPK)