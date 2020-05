Gro Bakstad presentert som ny Vy-sjef

innenriks

Bakstad kjem frå stillinga som konserndirektør i Posten Noreg, der ho har vore i over 15 år.

Styreleiar Dag Mejdell seier i ei pressemelding at dei er glade for at Bakstad tek over rattet i det statseigde jernbane- og kollektivselskapet.

– Ho er ein solid leiar som er svært godt likt av medarbeidarane sine. Ho har leidd postverksemda gjennom store endringar på ein imponerande måte, gjennom tett samarbeid med medarbeidarar og leiarar og god involvering av fagforeiningar. Dette er ein viktig ballast for konsernsjefjobben i Vy, seier Mejdell.

Bakstad seier sjølv at ho gleder seg til å ta fatt på jobben og ser fram til å bli kjent med dei nye kollegaene sine.

Allereie torsdag avslørte Aftenposten at Bakstad blir ny Vy-konsernsjef på bakgrunn av informasjon frå kjelder med innsikt i saka.

