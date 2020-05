MDG ber om maritim satsing på 10 milliardar

innenriks

– Det som har kome så langt, lovar ikkje bra, seier MDG-partileiar Une Bastholm.

Ho viser til regjeringsforslaget om å gi 684 millionar kroner over fire år til verfta – ein sum som ligg langt under dei 13 til 19 milliardane som næringa sjølv har sagt at ho treng.

Bastholm kallar midlane «småpengar». Ho foreslår ei satsing på minst 10 milliardar kroner.

– Det som trengst no, er mangedobling av innsatsen til maritim næring som kan gi oppdrag i milliardklassen til leverandørindustrien det neste året.

