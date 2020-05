Mann arrestert etter rekkehusbrann i Florø

innenriks

Politiet fekk melding om brannen i rekkehuset i Florø i Kinn kommune klokka 2, der det brann i to leilegheiter i 2. etasje. Heile bygningen vart evakuert.

– Vi har arrestert ein mann i 40-åra, mistenkt for eldspåsetjing, seier operasjonsleiar Per Algrøy i Vest politidistrikt til NTB fredag morgon.

Politiet er ikkje kjent med relasjonen mannen har til folk på adressa eller om han bur der sjølv

Røykdykkarar fekk raskt stadfesta at det ikkje var folk igjen i leilegheitene. I 4-tida opplyste politiet at brannvesenet hadde sløkt brannen.

– Det brann hovudsakleg i ei leilegheit, men det er to leilegheiter med to bebuarar i som er øydelagde no, så dei som bur der overnattar andre stader førebels. Dei andre evakuerte har flytta inn igjen. Det er litt smelteskade på nabohuset, seier Algrøy.

