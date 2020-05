Regjeringa nullstiller omsorgspengekvoten 1. juli

innenriks

Det foreslår regjeringa i den såkalla fase 3-pakken for å demme opp for koronakrisa.

I tillegg skal arbeidsgivar igjen finansiere inntil ti dagar gjennom året, foreslår regjeringa. Arbeidsgivarperioden vart mellombels redusert frå ti til tre dagar då skular og barnehagar vart stengde.

– No som barnehagane og skulane har opna att, er det på tide å gå tilbake til ei meir normal ordning med omsorgspengar. Samtidig ser vi at ein del foreldre vil få behov for fleire omsorgsdagar til hausten enn i eit normalår, mellom anna på grunn av strenge smittevernreglar for oppmøte i skulane og barnehagane. Forslaget vi no kjem med, vil møte dette behovet ved at foreldre får ein vanleg heilårskvote til disposisjon for siste halvdel av 2020, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Dette vil gi dei fleste foreldre 10 dagar kvar for perioden juli til desember. Foreldre med meir enn to barn vil få 15 dagar. I tillegg blir det gitt 10 ekstra dagar for kvart kronisk sjukt eller funksjonshemja barn, medan einslege forsørgjarar får dobla talet på dagar.

