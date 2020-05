Regjeringa opnar for feriereiser til Danmark, men helgeturar blir det ikkje noko av

innenriks

Dermed kan nordmenn som vil reise med danskebåten og til Skagen eller Legoland, gjere det i sommar, etter at det lenge såg ut til at noregsferie var det einaste reelle alternativet.

Noreg har ingen særskilde reglar for danske turistar, men danske styresmakter har sagt dei vil ha restriksjonar når det gjeld København. Elles krev dei at tilreisande må ha reservert minst seks overnattingar i Danmark i eit område som ligg utanfor København, ifølgje Utanriksdepartementet.

Det tyder at overnatting på Danmarks-ferien må bestillast for ei knapp veke for at ferien skal bli ein realitet.

Ingen restriksjonar for danskar

Noreg har ikkje dei same retningslinjene for danskar, som fredag òg fekk grønt lys for reiser til Tyskland og Island frå 15. juni. Men også i Noreg kan det kome reiseråd for spesielle regionar, til dømes ved nye smitteutbrot.

– Vi kan risikere at ein region vi no meiner har eit lågt smittetrykk, får eit høgare smittetrykk, og då kan ein likevel ikkje reise dit heller, og vi kan ikkje ta imot personar frå desse regionane. Vi skal fastsetje kriterium for dette, sa statsminister Erna Solberg (H) på ein pressekonferanse på Statsministerens kontor som vart halden fredag ettermiddag parallelt med ein pressekonferanse i Danmark.

På pressekonferansen sa Solberg vidare at Noreg er i dialog med Sverige, Finland og Island om ein liknande avtale.

Jobbar med fleire avtalar

Prinsipp som ligg til grunn for avtalen med Danmark, og som skal brukast i dialogen med dei andre landa, er at alle reisande må følgje nøye med på eigen helsetilstand, isolere seg ved sjukdom og teste seg ved symptom.

I tillegg samarbeider smittevernstyresmakter om kriterium for å identifisere område med særleg høgt smittetrykk. I desse områda må styresmaktene vere samde om at reisande ikkje skal dra inn eller ut.

Solberg kom òg med ei oppmoding til danskane, som ser ut til å ha meir å velje i når det gjeld feriemål, om likevel å ta turen nordover.

Solberg: – Tida for å oppleve Noreg

– Dette er kanskje tida for å oppleve Noreg ikkje berre på vinterstid, men faktisk òg fjella, naturen og ikkje minst hyggjelege nordmenn, sa Solberg.

Danskane utgjorde berre 5 prosent av utanlandske sommarturistar i Noreg i fjor, viser tal frå Innovasjon Noreg. Dei hadde òg lågast døgnforbruk med 725 kroner, noko som var ein nedgang frå 930 kroner året før.

Nordmenn på den andre sida stod i 2019 for over 2,3 millionar overnattingar i Danmark, som gjer Noreg til den nest største marknaden etter Tyskland.