Regjeringa vil forlengje garantiordninga for flyselskap til ut oktober

– Vi tilpassar oss marknadssituasjonen for luftfarten, som no står i ein meir langvarig og alvorleg situasjon enn då ordninga opphavleg vart vedteken i mars. Regjeringa vil bidra til at norsk luftfart blir halden oppe gjennom ein økonomisk svært krevjande periode, seier næringsminister Iselin Nybø (V).

Regjeringa lanserte 19. mars ei lånegarantiordning for luftfarten på inntil 6 milliardar kroner for flyselskap med norsk driftsløyve. 3 milliardar var retta mot Norwegian, 1,5 milliardar kroner mot SAS og resten mot Widerøe og andre flyselskap. Ordninga blir forvalta av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK).

No når ordninga blir utvida til 31. oktober, kan flyselskap som er i dialog med eigarane og kreditorane sine om rekapitalisering, få betre tid til å vurdere om dei vil nytte garantiordninga, understrekar departementet.

Endringane regjeringa no foreslår, må godkjennast av ESA før dei kan tre i kraft.

