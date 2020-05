Riksantikvaren stansar oppdrettsarbeid på Vega

innenriks

Inntil Fiskeridirektoratet har behandla klaga, stansar alt arbeid på Mowis oppdrettsanlegg Rørskjæran S, skriv Brønnøysunds Avis.

– Vi fekk melding om dette i dag, så vi vurderer no saka. Slik eg oppfattar klagene som no finst, så er dette eigentleg moment som Klima- og miljødepartementet nyleg har teke stilling til. Derfor verkar dette umiddelbart som endå ein omkamp som burde vere mogleg for Fiskeridirektoratet å avklare veldig kjapt. Vi vil snarleg kommentere klagene til direktoratet og føreset at dei vil prioritere behandlinga, seier kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad i Mowi.

Mowi har tidlegare klaga på ei avgjerd frå Miljødirektoratet, der Mowi ikkje fekk utsleppsløyvet som er påkravd for å drive oppdrettsanlegg på øyane. Klima- og miljødepartementet gav Mowi medhald i denne saka 22. april. Fiskeridirektoratet kom så med sitt eige vedtak som gav løyve, og det er dette vedtaket Riksantikvaren no klagar på.

