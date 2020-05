Siv Jensen avfeiar varig samarbeid med Arbeidarpartiet

innenriks

– Framstegspartiet er eit sjølvstendig opposisjonsparti. Målet vårt er å samarbeide med dei som fremjar sakene våre. Det blir ikkje noko varig samarbeid med Arbeidarpartiet, slår Jensen fast overfor NTB.

Utspelet kjem etter at Ap-leiar Jonas Gahr Støre opna for å tvinge gjennom meir politikk saman med Frp då endringane i bioteknologilova vart vedteke i Stortinget tysdag.

– Det gir meirsmak å få gjennomslag for ein politikk som sikrar meir rettferd, og som sørgjer for at velferdsstaten er der for folk, ikkje berre dei som har råd til å betale for det, sa Støre etter vedtaket.

Meiner Ap vinglar

Trass i godt samarbeid med SV og Arbeidarpartiet om bioteknologilova, er Jensen oppteke av å understreke at partia framleis står langt frå kvarandre. Ho trekkjer særleg fram saker om skattar, avgifter og innvandring. Samtidig meiner ho at det ofte er vanskeleg å vite kva Arbeidarpartiet eigentleg meiner.

– I asyl- og innvandringspolitikken seier Arbeidarpartiet ein ting ein dag og det stikk motsette ein annan dag. For ei veke sidan sa dei nei til å hente barn frå Moria-leiren og kalla det usolidarisk. Ei veke seinare skulle dei likevel hente dei gjennom å auke talet på kvoteflyktningar, seier Frp-leiaren.

– Dei klarer heller ikkje å argumentere særleg godt. Det viser berre at Arbeidarpartiet aldri er samd med seg sjølv. Det er ei vingling som er litt krevjande for oss, held ho fram.

«Firarbanden»

Etter at Frp sa «morn da» til Erna Solbergs regjering i januar og lét etter seg den som ei mindretalsregjering, har partiet i fleire saker funne saman med dei andre opposisjonspartia og tvinga regjeringa i kne.

Under koronapandemien har Frp, Ap, SV og Senterpartiet fått kallenamnet «firarbanden» etter å ha kravd endringar i forslag frå regjeringa. Jensen er ikkje særleg fan av nemninga.

– Det er jo Stortinget som fann kvarandre på kryss og tvers då vi raskt og effektivt måtte handtere krisepakkane, og det meiner eg at vi viste veldig godt. Vi gjekk saman og utfordra regjeringspartia, seier ho.

Kvartetten har òg sendt langtidsplanen for Forsvaret i retur og sagt nei til domstolsreforma. Frp, Ap og Sp har i tillegg overkøyrt regjeringa på fleire punkt i arbeidet med kompetansereforma.

Gnir seg ikkje i hendene

Samtidig legg Jensen ikkje skjul på at det i fleire saker vil vere meir naturleg for Frp å komme til semje med regjeringa. Partiet skal no i forhandlingar med Høgre, KrF og Venstre om revidert nasjonalbudsjett.

Noko ønske om å sjå dei tidlegare regjeringskameratane sine li har Frp-leiaren derimot ikkje.

– Vi har ikkje som mål å påføre nokon nederlag. Eg trur regjeringa skjønner godt at det er ei mindretalsregjering. Det er ikkje sånn at vi sit og gnir oss i hendene når det skjer. Vi er oppteke av det vi synest er viktig, seier ho.

Sjølv om partiet no er tilbake i opposisjon etter sju år i regjering, har det òg positive sider, framhevar Jensen.

– No held vi oss utelukkande til Frps politikk, og vi slepp å forhandle med andre parti og inngå kompromiss ein nødvendigvis ikkje er samde i, avsluttar partileiaren.

