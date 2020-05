Solberg forsvara krisepengar til strippeklubbar og Louis Vuitton-butikkar

innenriks

Regjeringa legg ytterlegare titals milliardar på bordet i ein ny koronakrisepakke fredag. På spørsmål frå NTB om det er fare for at staten plasserer pengar feil stad, som også Holden-utvalet nyleg har åtvara om, seier Erna Solberg at det er viktig at det perfekte ikkje blir fienden for det gode.

– Eg høyrer om folk som ikkje liker strippeklubbar eller Louis Vuittons-veskebutikkar, men vi kan ikkje bruke moralsk peikefinger på sånt, uttala Solberg.

– Det er klart at når du lagar breie ordningar, så er det ikkje alltid alle pengar treffer heilt rett. Men skulle du fått alle pengar til å treffe heilt rett, så ville dei først vorte utbetalte til neste år, påpeika ho.

