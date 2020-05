Sp: Sentraliserande og fiendtleg mot småbedrifter

innenriks

– Krisepakken er sentraliserande, fiendtleg mot småbedrifter og ei oppskrift på større forskjellar, seier partileiar Trygve Slagsvold Vedum

– Nord-Noreg er fullstendig gløymt av regjeringa. Regjeringa har svikta Hurtigruta, late flytilbodet i Nord-Noreg forfalle og har lagt visjonen om Nord-Noreg-banen i grus. Då det ikkje kjem tiltak av tyding i dag, blir landsdelen ramma veldig hardt, seier Vedum.

Vedum meiner regjeringa viser for liten vilje til å få opp aktiviteten i norsk økonomi.

– Tiltaka i pakken er for svake. Regjeringa viser for liten vilje til å redde norske arbeidsplassar. Ei rekkje norske verft står no i fare for å gå over ende, noko som vil føre til tap av tusenvis av industriarbeidsplassar. Industribedriftene åtvarar sterkt mot situasjonen, og svaret frå regjeringa er puslete tiltak som ikkje er i nærleiken av å løyse problema til verfta, seier han.

