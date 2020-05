Strengare reglar for reiser til København

innenriks

– Dei danske styresmaktene vil framleis ha restriksjonar i København. Dei krev mellom anna registrert overnattingar over fleire dagar for å vere i og utanfor København på ferie, seier statsminister Erna Solberg.

Det blir ingen tilsvarande reglar for danskar i nokon norske regionar per i dag, seier Solberg.

På ein pressekonferanse fredag fortalde ho at Noreg og Danmark har inngått ein bilateral avtale om å opne for feriereiser landa imellom frå og med 15. juni. Det tyder at danskar som kjem til Noreg, og nordmenn som kjem til Danmark, slepp karantene.

Solberg seier norske styresmakter er i dialog om opning òg med dei andre nordiske landa. Ho seier det i dag er område med lite smitte i alle nordiske land, medan nokre område har høg smitte, og at det kan kome reiseråd for spesielle regionar.

– Vi kan risikerer at ein region vi no meiner har eit lågt smittetrykk, får eit høgare smittetrykk, og då kan ein likevel ikkje reise dit heller, og vi kan ikkje få personar frå desse regionane. Vi skal fastsetje kriterium for dette, seier Solberg.

