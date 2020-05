TV 2-reporter blir kommunikasjonssjef i Framstegspartiet

innenriks

– Det er sjølvsagt vemodig å forlate gode kollegaer og venner i TV 2, men samtidig ser eg fram til nye og spennande faglege utfordringar på innsida av politikken, seier han i ei pressemelding.

Løset opplyser at han med umiddelbar verknad, etter eige ønske og avtale med TV 2, ikkje utfører arbeidsoppgåver som omhandlar å dekke norsk politikk for kanalen.

Frp-leiar Siv Jensen meiner at tilsetjinga av Løset som kommunikasjonssjef er ei formidabel styrking av mannskapet til partiet. Ho gleder seg til å starte samarbeidet.

– Med Løset får vi ein av Noregs beste kommunikasjonsekspertar med på laget. Det er litt over eitt år til eit svært viktig stortingsval, der målet vårt er å sørgje for at politikken som blir ført dei neste åra, får eit tydeleg Frp-stempel. Vi kunne ikkje tilsett ein meir kompetent og dyktig kommunikasjonssjef, og eg gleder meg veldig til å starte samarbeidet, seier Jensen.

Det er førebels uklart når TV 2-reporteren vil byrje i den nye jobben. Løset er utdanna journalist i Volda.