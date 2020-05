Vist bort frå fest – kom tilbake med øks og truslar

innenriks

Dramatikken fann stad i Øygarden kommune i Vestland fylke natt til fredag, der mannen først vart vist bort frå ein fest. Han kom tilbake med øks og trua med å slå seg inn i huset og skade dei som var der. Politi vart varsla klokka 1.20.

– Vi var ikkje så langt vekk då vi fekk meldinga, så vi fekk forholdsvis raskt kontroll på han, men det var nok ikkje så kjekt for dei som var der inne medan det heldt på. Mannen, som er i 30-åra er arrestert av politiet og sett i arrest, og meldt for forholdet, seier operasjonsleiar Per Algrøy til NTB.

(©NPK)