Vy presenterer den nye konsernsjefen sin

Den nye sjefen blir presentert klokka 14 fredag og tek over stillinga etter Geir Isaksen, som i november bad styret om avløysing.

Bakstad er i dag konserndirektør i Posten Noreg. Anonyme kjelder med innsikt i toppleiinga av norsk jernbane har opplyst at ho no går over til Vy, skreiv Aftenposten torsdag.

– Styret i Vygruppa AS har gjennomført ein omfattande prosess for å finne ny konsernsjef. Arbeidet starta før årsskiftet, og mange gode kandidatar er vurderte, opplyser Vy i ei pressemelding.

