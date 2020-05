Fleire vil endre reisevanane sine permanent etter koronakrisa

innenriks

80 prosent av befolkninga som pleidde å ta buss, bane eller tog til jobb, er no tilbake, ifølgje ei undersøking Norstat har utført for Vy, attgitt av NRK.

15 prosent seier at dei har endra reisevanane sine permanent. Over halvparten av dei som svarer dette, gir opp at dei har tenkt å sykle eller gå meir enn før.

Kommunikasjonssjef Nina Hauge Schage i Vy er overraska over at så mange vil endre reisevanane sine òg etter at pandemien er over.

– Mange har nok funne alternative måtar å komme seg rundt på under korona som gir mersmak, seier ho til kanalen.

Sjølv om folks reisevanar har endra seg under koronakrisa, har bruken av privatbil halde seg ganske stabil. Før koronakrisa brukte 59 prosent bilen til jobb og skule, medan 55 prosent bruker bil no.

MDG-nestleiar Arild Hermstad fryktar at folk blir for komfortable i bilane sine.

– Vi må unngå ein situasjon der folk vel bilen framfor kollektivtransport. Då får vi meir kø, kork og kaos, seier Hermstad til NRK.

