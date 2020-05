Nordmenn flest trur ikkje at koronaviruset gir langvarig klimaeffekt

innenriks

I ei undersøking frå Opinion er 2.500 nordmenn spurde om kva effekt dei trur viruset har på klimautfordringane.

Nesten to av tre nordmenn (64 %) trur koronapandemien har positiv klimaeffekt på kort sikt. 18 prosent svarar nei og ytterlegare 18 prosent veit ikkje.

Fleirtalet (54 prosent) trur ikkje at viruset vil ha ein langvarig effekt på klimaet, 24 prosent veit ikkje, medan 22 prosent trur at det kan ha ein slik effekt.

Ifølgje seniorrådgjevar Nora Clausen kan svara ha samanheng med at nordmenn forventar at mange land vil prøve å hurtig ta opp att eigen økonomi så snart epidemien er under kontroll, og at dette blir prioritert høgare enn klimautfordringane.

