Nordmenns digitalbruk har skote i vêret under koronaepidemien

– Først og fremst er covid-19 ei humanitær krise som rammar mange menneske. Samtidig har den spesielle situasjonen med karantene og isolasjon tvinga folk til å løyse daglege gjeremål, som å handle mat eller gå i banken, på nye måtar. Stenginga av samfunnet har vore ei slags tidsmaskin for digitale brukarvanar, seier Theodor Vendrig, digital ekspert hos konsulentselskapet McKinsey i Noreg.

Selskapet har gjennomført undersøkingar i 18 europeiske land – blant dei Noreg – om korleis folks digitale vaner har endra seg under koronaen.

92 prosent av dei 1.200 spurde i Noreg gir opp at dei brukar digitale tenester i dag, mot 78 prosent før koronautbrotet.

Eldre på nett

Auken gjeld på tvers av bransjar og på tvers av aldersgrupper.

Størst auke blant bransjane har det vore i nettbasert daglegvare og underhaldning, med mellom 50 og 60 prosent. Nettbankbruk har auka med 40 prosent.

Auken i digitalbruken er størst blant dei eldre. Dei over 65 år seier at dei brukar digitale tenester for 50 prosent fleire bransjar enn før pandemien.

Kan bli permanent

Samtidig seier rundt 80 prosent av førstegongsbrukarane at dei vil halde oppe dei digitale vanane sine etter at samfunnet opnar igjen.

– Tala viser at det digitale skiftet som alle snakkar om, verkeleg er her – på tvers av alle bransjar, befolknings- og aldersgrupper. Det som har skjedd under koronaen, er ei fundamental endring i korleis vi lever, og indikerer at dette ikkje berre er eit mellombels skifte, men ei varig endring. Det er ein ny normal, seier Vendrig.

