innenriks

Av dei 42 omkomne er heile 35 menn.

– Vi veit at det er flest menn som blir tekne i å køyre for fort, og at dei oftare blir hardt skadde eller mistar livet i trafikken. Resultata ville vorte mykje betre med berre kvinner på vegen, seier seniorrådgivar Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

I mai omkom elleve personar i trafikken, fem av dei i pinsehelga. Av dei elleve omkomne i mai var det ti menn.

Vestland er det einaste fylket utan dødsulykker i år.

