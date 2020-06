Demonstrasjonar på fire sjukehus i Oslo tysdag

innenriks

Tilsette, sjukehusaksjonistar, naboar, juristar, velfolk, arkitektar, politikarar og andre fagfolk deltok. Reguleringsplanen for prosjekta både på Gaustad og Aker skal etter planen leggjast ut til offentleg ettersyn 2. juni.

Utanfor hovudinngangen på Ullevål sjukehus heldt tilsette og tillitsvalde appellar, blant dei overlege Torgeir Bruun Wyller. I tillegg kom fleire politikarar, blant dei stortingsrepresentant Petter Eide (SV).

Aker Sjukehus Venner protesterte mellom anna mot å splitte somatikken og psykiatrien i bydelane Grorud og Stovner. Ifølgje aksjonistgruppa vil det føre til at innbyggjarane blir behandla for somatiske sjukdommar i eit fylke og for psykiatri i eit anna. Ein av dei som heldt appell føre sjukehuset, var Oslo-ordførar Marianne Borgen (SV).

Ifølgje aksjonistane har plan- og bygningsetaten i kommunen varsla at den vil leggje fram planforslaget sitt med lågare utnytting av tomta.

